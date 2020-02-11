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Krampon dehşeti! Futbolcu, top toplayıcı çocuğa saldırdı

Club Sportif de Hammam-Lif ile Club Athletique Bizertin arasında oynanan karşılaşmaya, futbolcunun top toplayıcı çocuğa saldırması damga vurdu.

SKOR DIŞ HABER 11 Şubat 2020 15:16

Tunus 1. Ligi’nde Club Sportif de Hammam-Lif’in sahasında Club Athletique Bizertin’i konuk ettiği maç skandal görüntülere sahne oldu. Karşılaşma 1-1 berabere devam ederken 73. dakikada top toplayıcının kramponunu tribünlere atmasına sinirlenen Bizertin futbolcusu Mohamed Yeken, küçük çocuğa saldırdı. Mohamed Yeken’in top toplayıcı çocuğa gösterdiği sert tepki, izleyenleri şoke etti.

Düşme hattını yakından ilgilendiren ve oldukça gergin geçen karşılaşmada Mohamed Yeken, ayağından fırlayıp oyun alanının dışına çıkan kramponunu almak için saha kenarına doğru ilerledi. Bu sırada araya giren top toplayıcı çocuk, Mohamed Yeken’in kramponunu alarak tribünlere fırlattı. Gördüğü karşısında sinirlenen Mohamed Yeken, bir anda top toplayıcı çocuğu dövmeye başladı. Küçük çocuğa saldıran Mohamed Yeken, diğer futbolcular ve teknik ekip tarafından güçlükle durduruldu.

Top toplayıcı çocuğa ilk müdahale, futbol takımlarının sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Hakem, top toplayıcı çocuğa saldıran Mohamed Yeken’i kırmızı kartla cezalandırırken, mücadele Club Sportif de Hammam-Lif’in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Mohamed Yeken’in uzun süreli bir ceza alması bekleniyor.

Son güncelleme 15:51 | 11 Şubat 2020
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