SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kan donduran olay! Vücudunda yanık ve kesik izleriyle bulundu
Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem: ‘Üzülmeye gerek yok’
Ziraat Türkiye Kupası

Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem: ‘Üzülmeye gerek yok’

Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finalde Fenerbahçe’ye elenerek kupaya veda eden Kırklarelispor’da Teknik Direktör Bilgin Erdem, üzülmeye gerek olmadığını ifade etti.

11 Şubat 2020 23:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi Süper Lig ekiplerini eleyerek çeyrek finale yükselen Kırklarelispor'un kupa macerası Fenerbahçe karşısında son buldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final eşleşmesinde, ilk maçta sahasında 3-0 mağlup olduğu rakibine ikinci maçta deplasmanda 1-0 yenilen ve kupanın dışında kalan Kırklarelispor'da Teknik Direktör Bilgin Erdem maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

‘Burada olmak güzeldi’

Kupa serüveninin kendileri için bittiğini ifade ederek sözlerine başlayan Erdem, “Burada olmak güzeldi. 3 Süper Lig ekibinin ardından Fenerbahçe ile eşleştik. Çetin mücadeleler oldu. 2 maçın sonunda kupada devam eden Fenerbahçe oldu. Rakibimizi kutluyoruz. Bundan sonraki süreçte rakibimize ve bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Bundan sonraki süreçte ligimize döndük” dedi.

11 Şubat 2020 MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 1-0 Kırklarelispor | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Kırklarelispor`u konuk eden Fenerbahçe 1-0 galip geldiği maçın ardından yarı finale yükselen ekip oldu. Sarı lacivertliler yarı finalde, Trabzonspor-BB Erzurumspor eşleşmesinden tur atlayan ekiple karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

Deneyimli çalıştırıcı, “Üzülmeye gerek yok. Bu başarılı süreci ligde de sürdürüp başarılı olmak istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. Bu takım bugün 29. maçını oynadı. Türkiye'de en fazla maç yapan 5. takım durumundayız. 2 kulvarda gitmek zordu. Bunu başardık. Oyuncularımı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Oyuncularım çok iyi işlere imza attılar ve güzel bir başarı elde ettiler. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:21 | 11 Şubat 2020
bilgin erdem kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
14/02/2020 - 16:00
-
Kayserispor
Istanbul Basaksehir
14/02/2020 - 20:00
-
Besiktas
TÜMÜNÜ GÖR