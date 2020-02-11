Gökhan Gönül takımla çalıştı

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirildi. Dün yapılan antrenmanda tedbir amaçlı dinlendirilen Gökhan Gönül, bugün takımla çalıştı. Antrenman öncesinde Sergen Yalçın, Burak Yılmaz’la bir süre sohbet etti. Düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise taktik çalıştı. Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.