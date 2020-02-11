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Gökhan Gönül takımla çalıştı
Süper Lig

Gökhan Gönül takımla çalıştı

Gaziantep FK maçı sonrasında dinlendirilen ve antrenmana çıkmayan Gökhan Gönül, bugün takımla birlikte Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına katıldı.

11 Şubat 2020 14:24

Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirildi. Dün yapılan antrenmanda tedbir amaçlı dinlendirilen Gökhan Gönül, bugün takımla çalıştı. Antrenman öncesinde Sergen Yalçın, Burak Yılmaz’la bir süre sohbet etti. Düz koşu ve istasyon çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise taktik çalıştı. Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 14:24 | 11 Şubat 2020
beşiktaş süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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