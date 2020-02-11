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Galatasaray’da kritik gün!
Süper Lig

Galatasaray’da kritik gün!

Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinin ardından seçim kararı alınması gerektiğini savunan üyelerin yaptığı ‘hâkim müdahalesi’ istemi hakkında karar verilecek

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 11 Şubat 2020 07:33

Futboldaki saha sonuçlarıyla yüzü gülen Galatasaray camiasını saha dışında zorlu bir süreç bekliyor. Kritik günlerden ilki bugün. 23 Mart 2019'da yapılan ve idari ibrasızlığın ardından başlayan yargı süreçlerinin en önemli duruşması, bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Mustafa Cengiz yönetiminin idari olarak ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçim kararı alınması gerektiğini savunan üyelerin yaptığı ‘hâkim müdahalesi' talebi hakkında mahkeme heyeti kararını açıklayacak.

SEÇIM HEYETI ATANABİLİR

İbrasızlık sonrası seçim yapılması gerekliliğini tüzük maddelerine göre inceleyecek mahkeme heyeti kulüp üyelerinin ‘hâkim müdahalesi' isteğini kabul ederse Galatasaray, olağanüstü seçimli genel kurul yapmak zorunda kalacak. Mahkeme heyeti bu kararı uygulaması için yönetim dışında camia içinden 3 isim belirleyip seçim işlerini yönetmeleri konusunda tam yetki verecek. Bu heyet seçim sürecini yönetecek.

Diğer seçenekler şöyle:

Mahkeme, talebin reddi yönünde görüş bildirip hâkim müdahalesine gerek olmadığını ifade ederek Mustafa Cengiz yönetimini rahatlatacak bir karar verebilir.

Mahkeme, talebin hukuki açıdan detaylı incelenmesi için konusunda uzman bilirkişi heyeti ataması yönünde de karar verip süreci uzatabilir.

Son güncelleme 07:35 | 11 Şubat 2020
galatasaray mahkeme Mustafa Cengiz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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