Galatasaray’da kritik gün!

Futboldaki saha sonuçlarıyla yüzü gülen Galatasaray camiasını saha dışında zorlu bir süreç bekliyor. Kritik günlerden ilki bugün. 23 Mart 2019'da yapılan ve idari ibrasızlığın ardından başlayan yargı süreçlerinin en önemli duruşması, bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Mustafa Cengiz yönetiminin idari olarak ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçim kararı alınması gerektiğini savunan üyelerin yaptığı ‘hâkim müdahalesi' talebi hakkında mahkeme heyeti kararını açıklayacak.

SEÇIM HEYETI ATANABİLİR

İbrasızlık sonrası seçim yapılması gerekliliğini tüzük maddelerine göre inceleyecek mahkeme heyeti kulüp üyelerinin ‘hâkim müdahalesi' isteğini kabul ederse Galatasaray, olağanüstü seçimli genel kurul yapmak zorunda kalacak. Mahkeme heyeti bu kararı uygulaması için yönetim dışında camia içinden 3 isim belirleyip seçim işlerini yönetmeleri konusunda tam yetki verecek. Bu heyet seçim sürecini yönetecek.

Diğer seçenekler şöyle:

Mahkeme, talebin reddi yönünde görüş bildirip hâkim müdahalesine gerek olmadığını ifade ederek Mustafa Cengiz yönetimini rahatlatacak bir karar verebilir.

Mahkeme, talebin hukuki açıdan detaylı incelenmesi için konusunda uzman bilirkişi heyeti ataması yönünde de karar verip süreci uzatabilir.