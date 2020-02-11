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Galatasaray Alanyaspor ne zaman? Galatasaray Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Galatasaray Alanyaspor ne zaman? Galatasaray Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Alanyaspor Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alanyaspor'un 2-0'lık avantajla çıkacağı maç öncesi Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. İşte detaylar...

11 Şubat 2020 15:47

Kupada heyecan devam ediyor. Galatasaray ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Alanyaspor ile bu kez evinde karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelede tur atlayan ekip adını yarı finale yazdırmayı başaracak. Peki Galatasaray Alanyaspor ne zaman? Galatasaray Türkiye Kupası maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Alanyaspor maçı 12 Şubat Çarşamba saat 20.30’da başlayacak. Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçı ASPOR’dan yayınlanacak.

GALATASARAY AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇIBİLET FİYATLARI

1. Kategori – 300,00 TL

2. Kategori – 250,00 TL

3. Kategori – 200,00 TL

4. Kategori – 200,00 TL

5. Kategori – 175,00 TL

6. Kategori – 125,00 TL

7. Kategori – 100,00 TL

8. Kategori – 70,00 TL

9. Kategori – 60,00 TL

10. Kategori – 50,00 TL

11. Kategori – 40,00 TL

Misafir – 40,00 TL

Son güncelleme 15:48 | 11 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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