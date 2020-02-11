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Fırtına yelkencileri zorladı
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Fırtına yelkencileri zorladı

Muğla Bodrum’da Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü tarafından düzenlenen 2020 SCHÜCO BAYK KIŞ TROFESİ 2. Ayak yarışlarında yatçılar rakiplerinden çok fırtına ile mücadele etmek zorunda kaldı.

11 Şubat 2020 12:09

Yaşar Anter / BODRUM (Sözcü) Bodrum'da iki gün süren yelken yarışının ilk gününde 35 yatla denize açılan 145 sporcu rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreyi aşması nedeniyle yarış komitesinin uyarısıyla geri döndü.

İkinci gün rüzgarın etkisini yitirmesiyle yarışmalar yapıldı. Yine de oldukça sert havada sporcular zorlandı ama güzel görüntüler ortaya çıktı. Yarışmalarda IRC-A1 kategorisinde Mesa Sailing Team; ve IRC-A2’de Orsa-Cheese Sailing isimli teknelerin ekibi ilk sırada yer aldı. IRC-B1’de Kon Tiki 2;, IRC- B2de Armador, IRC-B3’te ise Minx Hedef Yelken ekibi birinci geldi.

Organizasyonun 3. etap mücadelesi 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak.

Yarışmaların ardından düzenlenen kupa töreninde 1. Ayak sonunda dereceye girenlere kupaları verildi.

Son güncelleme 12:09 | 11 Şubat 2020
bodrum
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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