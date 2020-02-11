Fırtına yelkencileri zorladı

Yaşar Anter / BODRUM (Sözcü) Bodrum'da iki gün süren yelken yarışının ilk gününde 35 yatla denize açılan 145 sporcu rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreyi aşması nedeniyle yarış komitesinin uyarısıyla geri döndü.

İkinci gün rüzgarın etkisini yitirmesiyle yarışmalar yapıldı. Yine de oldukça sert havada sporcular zorlandı ama güzel görüntüler ortaya çıktı. Yarışmalarda IRC-A1 kategorisinde Mesa Sailing Team; ve IRC-A2’de Orsa-Cheese Sailing isimli teknelerin ekibi ilk sırada yer aldı. IRC-B1’de Kon Tiki 2;, IRC- B2de Armador, IRC-B3’te ise Minx Hedef Yelken ekibi birinci geldi.

Organizasyonun 3. etap mücadelesi 29 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılacak.

Yarışmaların ardından düzenlenen kupa töreninde 1. Ayak sonunda dereceye girenlere kupaları verildi.