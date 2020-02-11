Fenerbahçe’ye yeni sponsor

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile doğrudan satış şirketi QNET arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. QNET, bu anlaşma kapsamında Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nın forma kol sponsoru oldu.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis tesislerinde gerçekleştirilen organizasyona Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Simla Türker Bayazıt, Fethi Pekin, Turhan Şahin, QNET Genel Müdürü Cem Geyik, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı ile QNET ve kulüp yetkilileri katıldı.

Anlaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ve QNET Genel Müdürü Cem Geyik açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’de Voleyboldan Sorumlu Yönetici Simla Türker Bayazıt, “Bu iş birliğinin artarak devam etmesini umuyoruz. Bu vesileyle QNET Ailesi'ne ailemize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız sezon başından itibaren sponsorlarımızla daha da kuvvetlenerek, emin adımlarla zirveye doğru ilerliyor” dedi.

QNET Genel Müdürü​ Cem Geyik ise “Alanlarında lider markaları bir araya getiren bu iş birliğinin ortaya çıkaracağı güçle önemli başarılara imza atmayı diliyoruz. Ülke olarak acı kayıplar ve olaylar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Milletimize baş sağlığı diliyor ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. Türkiye'nin en büyük Spor Kulüpleri'nden biri olan Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nın forma kol sponsoru olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.