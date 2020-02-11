Fenerbahçe’den pankartlı tepki: ‘Uyanma zamanı’

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan ve 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe, Kırklarelispor karşılaşmasında da bu isyanını sürdürdü.

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kırklarelispor’u konuk eden sarı lacivertliler, maç öncesinde sahaya bir pankartla çıktı.

Futbolcuların taşıdığı pankartta “Türk futbolu için uyanma zamanı” yazısı bulunuyordu. Sarı lacivertliler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da “#TürkFutboluİçinUyanmaZamanı” etiketini kullandı.

İşte o pankart;

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