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Fenerbahçe’den pankartlı tepki: ‘Uyanma zamanı’
Süper Lig

Fenerbahçe’den pankartlı tepki: ‘Uyanma zamanı’

Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u ağırlayan Fenerbahçe'de futbolcuların sahaya çıktığı sırada taşıdıkları pankart geceye damga vurdu.

11 Şubat 2020 20:49

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan ve 1-1 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına tepki gösteren Fenerbahçe, Kırklarelispor karşılaşmasında da bu isyanını sürdürdü.

Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Kırklarelispor’u konuk eden sarı lacivertliler, maç öncesinde sahaya bir pankartla çıktı.

Futbolcuların taşıdığı pankartta “Türk futbolu için uyanma zamanı” yazısı bulunuyordu. Sarı lacivertliler sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda da “#TürkFutboluİçinUyanmaZamanı” etiketini kullandı.

İşte o pankart;

 

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Son güncelleme 21:23 | 11 Şubat 2020
Fenerbahçe kırklarelispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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