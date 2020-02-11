Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra kadroda

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği GMG Kırklarelispor maçında Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.
Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, bu mücadelede yedek soyundu.
Hasan Ali maçın 31. dakikasında Ersun Yanal tarafından ısınmaya gönderildi. Bu esnada taraftarlar deneyimli savunmacıyı alkışlarla selamladı.
FALETTE İLK KEZ 11’DE
Sarı-lacivertli ekipte Gineli futbolcu Simon Falette, GMG Kırklarelispor ile oynanan rövanş maçına ilk 11’de başladı.