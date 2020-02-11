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Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra kadroda
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra kadroda

Uzun süren sakatlığını atlatan Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, GMG Kırklarelispor mücadelesiyle 68 gün sonra sahalara döndü.

11 Şubat 2020 21:04

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde sahasında konuk ettiği GMG Kırklarelispor maçında Hasan Ali Kaldırım, 68 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.

Son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen tecrübeli savunmacı, bu mücadelede yedek soyundu.

Hasan Ali maçın 31. dakikasında Ersun Yanal tarafından ısınmaya gönderildi. Bu esnada taraftarlar deneyimli savunmacıyı alkışlarla selamladı.

FALETTE İLK KEZ 11’DE

Sarı-lacivertli ekipte Gineli futbolcu Simon Falette, GMG Kırklarelispor ile oynanan rövanş maçına ilk 11’de başladı.

11 Şubat 2020 Fenerbahçe`den pankartlı tepki: `Uyanma zamanı` Türkiye Kupası`nda Kırklarelispor`u ağırlayan Fenerbahçe`de futbolcuların sahaya çıktığı sırada taşıdıkları pankart geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:25 | 11 Şubat 2020
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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