SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bahçeli’den sert çıkış: Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad
Süper Lig

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği toplantısına katılmadı

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı, TFF'nin daveti üzerine bugün Riva'da başladı. Fenerbahçe Kulübü'nden toplantıya katılım olmaması dikkat çekti.

11 Şubat 2020 12:44

Kulüpler Birliği Vakfı’nın aylık olağan toplantısı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun daveti üzerine Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde başladı. 12.00'de başlayan toplantıya Süper Lig başkanının yanı sıra, birer yöneticileri ile TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Zekeriya Alp, MHK Başkan Vekili Oğuz Sarvan, MHK Video Yardımcı Hakem (VAR) Koordinatörü Barış Şimşek de katıldı.

FENERBAHÇE’DEN KİMSE KATILMADI

Toplantıya Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere diğer Süper Lig kulüplerinin de başkanları katılırken, toplantıda basın mensupları için görüntü alınması esnasında, Fenerbahçe kulübünden katılım olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan geçtiğimiz gün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de diğer kulüp başkanları geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son güncelleme 12:45 | 11 Şubat 2020
kulüpler birliği süper lig tff
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Denizlispor
14/02/2020 - 16:00
-
Kayserispor
Istanbul Basaksehir
14/02/2020 - 20:00
-
Besiktas
TÜMÜNÜ GÖR