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Fenerbahçe Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kupa maçı bilet fiyatları 2,50 liradan başlıyor!
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kupa maçı bilet fiyatları 2,50 liradan başlıyor!

Fenerbahçe Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kırklarelispor'u ağırlıyor. İlk maçta rakibini 3-0 kazanmayı başaran Fenerbahçe sahaya avantajı ile çıkacak. Fenerbahçe Kırklarelispor kupa maçı bilet fiyatları 2,50 liradan başlıyor. Peki, Fenerbahçe Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

11 Şubat 2020 10:03

Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor’u ağırlıyor. Fenerbahçe adını yarı finale yazdırmak için sahada sürpriz yaşamak istemiyor. Peki Fenerbahçe Kırklarelispor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak Fenerbahçe Kırklarelispor maçıNI hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

ÖĞRENCİ TRİBÜNÜ: 2,50 TL

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 5,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST A-I BLOK: 9,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST B-H BLOK: 10,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 11,50 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 12,50 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST E BLOK: 14,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 16,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H BLOK: 20,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT C-G BLOK: 22,50 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 27,50 TL

MARATON ALT E BLOK: 35,00 TL

FENERIUM ALT AVİS E BLOK: 38,5 TL

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARININ HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları, 11 Şubat Salı, 12 Şubat Çarşamba ve 13 Şubat Perşembe tarihlerinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre rövanş mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şu şekilde:

11 Şubat Salı

20.30 Fenerbahçe – GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa

12 Şubat Çarşamba

20.30 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Şubat Perşembe

17.00 BB.Erzurumspor – Trabzonspor: Erkan Özdamar 19.15 DG.Sivasspor – Antalyaspor: Fırat Aydınus

Son güncelleme 10:03 | 11 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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14/02/2020 - 16:00
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