Fenerbahçe Kırklareli maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Çeyrek finalde rövanş heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında bu akşam Fenerbahçe ile Kırkarelispor Ülker Stadı’nda karşılaşacak. Kırklareli ile yapılan ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe, hem skor avantajı hem de bu akşamki iç saha avantajıyla üst tura yükselmenin peşinde. Kırkarlelispor ise güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak. Taraftarların heyecanla beklediği Fenerbahçe Kırklarelispor maçı hakkındaki son gelişmeleri ve maçın yayın bilgilerini sayfamızdan görebilirsiniz.

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Kırklarelispor’u ağarlayacak. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadele ASpor kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Harun, Murat, Rami, Falette, Hasan Ali, Tolgay, M.Ekici, Ferdi, Zajc, Rodrigues, Mevlüt

Kırklarelispor: İbrahim, Davut, Müslüm, İ.Sürgülü, Serkan, Caner, Emre, Mert, Sinan, Yüksel, Enis, Hacı Ömer

FENERBAHÇE, KIRKLARELİSPOR MAÇINA HAZIR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında 11 Şubat Salı akşamı saat 20.30´da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi´nde GMG Kırklarelispor´la karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 18.00´da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde yapılan 5´e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı lacivertli takım yaptığı son antrenmanla GMG Kırklarelispor maçı hazırlıklarını tamamladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

DHA