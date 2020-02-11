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İtalya Serie A

Eski başkandan Pjanic için ‘yumuşak mozzarella’ benzetmesi

İtalyan devi Juventus'un yıldız orta saha oyuncusu Miralem Pjanic'e kulübün eski başkanlarından Giocanni Cobolli Gigli tarafından ilginç bir eleştiri yapıldı.

11 Şubat 2020 08:04

İtalyan devi Juventus’un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, siyah beyazlı kulübün orta sahasının yıldız isimlerinden biri olan Miralem Pjanic ile ilgili ilginç bir benzetme yaptı.

İtalya’da yayın yapan Radio Sportiva’da katıldığı programda konuşan eski başkan Cobolli, yıllardır Juventus’un orta sahasında oynayan Pjanic’i ‘yumuşak mozzarella’ peynirine benzetti. Cobolli açıklamasında: “Onu en son Verona maçında izledim. Sahada yumuşak mozzarella gibiydi. Orta saha psikolojik olarak yıpratıcı bir mevkiidir.” ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde yıldız futbolcunun oynadığı futbolu eleştiren Cobolli, “Onu yorgun ve bitkin görüyorum. Belki bir dinlenmeye ihtiyacı olabilir. Bu konuda bir şeyler yapılması lazım. Belki de Juve orta sahasındaki problem bu şekilde çözülür” sözlerini kullandı.

Son güncelleme 10:01 | 11 Şubat 2020
eleştiri italya juventus Miralem Pjanic
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