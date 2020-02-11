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Darüşşafaka Tekfen – Anadolu Efes: 81-71
Süper Ligi

Darüşşafaka Tekfen – Anadolu Efes: 81-71

Erkekler Basketbol Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Anadolu Efes'i 81-71 yenen Darüşşafaka Tekfen Dörtlü Final'e kalan ilk takım oldu.

11 Şubat 2020 23:02

Solgar Vitamin Erkekler Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde Darüşşafaka Tekfen, kendi sahasında Anadolu Efes´i 81-71 yenerek Ankara’da düzenlenecek Dörtlü Final’in ilk takımı oldu.

SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Osman Sinan İşgüder

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Browne 22, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 4, Jones 13, Hamilton 16, Doğuş Özdemiroğlu 8, Berk Demir 2, Colson 5, Mahir Ağva 2, Kartal Özmızrak 1

ANADOLU EFES: Larkin 6, Buğrahan Tuncer, Simon 22, Singleton 10, Pleiss 10, Beaubois 14, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 5, Tolga Geçim 4, Yiğitcan Saybir

1’İNCİ PERİYOT: 24-14

İLK YARI: 38-39

3’ÜNCÜ PERİYOT: 58-49

5 FAUL: 32.50 Singleton (Anadolu Efes)

Son güncelleme 23:17 | 11 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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