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Darüşşafaka Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Kupa’da zorlu mücadele!
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Darüşşafaka Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Kupa’da zorlu mücadele!

Darüşşafaka ile Anadolu Efes bu akşam Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşılaşacak. Basketbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşmanın ise hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. İşte Darüşşafaka-Anadolu Efes maçından bilgiler...

11 Şubat 2020 18:28

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Darüşşafaka Tekfen ile Anadolu Efes bu akşam saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Volkswagen Arena’da oynanacak karşılaşma tek maçlı eleme sistemi üzerinden yapılacak. İşte Darüşşafaka Anadolu Efes karşılaşmasının yayın bilgileri.

DARÜŞŞAFAKA ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 19.00’da başlaycak Darüşşafaka Tekfen Anadoılu Efes karşılaşması Tivibu Spor kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izlemek için üyelik gerekmektedir.

ANADOLU EFES’E VASİLİJE MİCİC’TEN KÖTÜ HABER 

Anadolu Efes, Sırp oyun kurucu Vasilije Micic´in yaklaşık 2 hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başarılı oyuncumuz Vasilije Micic kalf sakatlığı nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacak. Sağlık ekibimizin verdiği bilgiye göre Micic, Türkiye Kupası ve Euroleague´deki Bayern Münih karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede parkelere dönmesini diliyoruz.”

DHA

Son güncelleme 18:29 | 11 Şubat 2020
anadolu efes basketbol Darüşşafaka türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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