Chelsea’den dudak uçuklatan kazanç! En fazla zarar Real Madrid’de

Dünya kulüplerinin son iki transfer sezonunda (Yaz ve kış) bonservis bedellerinden elde ettikleri kazanç ve zararlar açıklandı. Buna göre FIFA’dan aldığı transfer yasağı geçtiğimiz yaz kalktıktan sonra çok fazla para harcaması beklenen Chelsea, beklentilerin aksine en fazla kazanç sağlayan takım oldu. Bonservis bedellerinde en çok zarar eden takım Real Madrid olurken, İspanyol devini Aston Villa’nın izlemesi dikkat çekti.

Chelsea, satılan ve transfer edilen futbolculara ödenen bonservis bedelleri dikkate alındığında yapılan değerlendirmeye göre Chelsea, geçtiğimiz yaz ve kış transfer dönemlerinde 205 milyon Euro kazanç sağladı. Chelsea, bu dönemde sadece 45 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Real Madrid’den Mateo Kovacic’i kadrosuna katarken, sattığı futbolculardan 250 milyon Euro gelir elde etti. Chelsea, en büyük kazancı 100 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid’e sattığı Eden Hazard’dan elde etti.

Bonservis bedellerinden en fazla zarar eden takım olan Real Madrid, son iki transfer sezonunu 181 milyon Euro ekside tamamladı. Sadece Eden Hazard’a 100 milyon Euro ödeyen Real Madrid, toplamda 330 milyon Euro harcadı. Real Madrid, sattığı futbolculardan kasasına 149 milyon Euro koydu.

ASTON VILLA ŞAŞIRTTI

Real Madrid’den sonra en fazla zarar eden takım ise İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Aston Villa oldu. Sattığı futbolculardan sadece 3 milyon Euro elde eden Aston Villa, kadrosunu güçlendirmek için ise 173 milyon Euro saçtı. Ancak yapılan tüm bu transferler, Aston Villa’nın İngiltere Premier Lig’de düşme hattından kurtulmaya çalışan bir takım olmasını engelleyemedi.

Zarar eden kulüpler sıralamasında Real Madrid ve Aston Villa’yı Barcelona (166 milyon Euro), Manchester United (152 milyon Euro) ve Tottenham (141 milyon Euro) takip etti.

Son iki transfer sezonun Chelsea’den sonra en fazla kazanç elde eden kulüpler ise Benfica (167 milyon Euro) ve Ajax (138 milyon Euro) oldu.