CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Kırklarelispor | Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş müsabakasında rakibini Kadıköy’de konuk ediyor. TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, daha önceki turlarda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi Süper Lig ekiplerini saf dışı bırakmıştı. İlk maçta 3-0 kazanan sarı lacivertliler, Kadıköy’de saat 20:30’da başlayan maçta avantajını koruyarak bir üst tura yükselme mücadelesi veriyor. Karşılaşmanın hakemi ise Suat Arslanboğa.

FENERBAHÇE 0-0 KIRKLARELİSPOR (İlk yarı sona erdi)

Dakika 37′ Oyunun hakimi olan Fenerbahçe zaman zaman net fırsatlar yakalasa da pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı.

Oyunun hakimi olan Fenerbahçe zaman zaman net fırsatlar yakalasa da pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. Dakika 11′ Başlama vuruşundan itibaren oyunun kontrolü Fenerbahçe’nin elinde. Mehmet Ekici’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

Başlama vuruşundan itibaren oyunun kontrolü Fenerbahçe’nin elinde. Mehmet Ekici’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta gitti. Mücadele Fenerbahçeli oyuncuların vuruşu ile başladı

İLK 11’LER;

FENERBAHÇE: Harun, Deniz, Rami, Falette, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Ferdi, Zajc, Mevlüt

KIRKLARELİSPOR: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer