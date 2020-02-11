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CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Kırklarelispor | Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final
Ziraat Türkiye Kupası

CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Kırklarelispor | Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesidne Fenerbahçe ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı yayın anlatımı 'Skor'da...

11 Şubat 2020 19:40

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş müsabakasında rakibini Kadıköy’de konuk ediyor. TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, daha önceki turlarda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi Süper Lig ekiplerini saf dışı bırakmıştı. İlk maçta 3-0 kazanan sarı lacivertliler, Kadıköy’de saat 20:30’da başlayan maçta avantajını koruyarak bir üst tura yükselme mücadelesi veriyor. Karşılaşmanın hakemi ise Suat Arslanboğa.

FENERBAHÇE 0-0 KIRKLARELİSPOR (İlk yarı sona erdi)

  • Dakika 37′ Oyunun hakimi olan Fenerbahçe zaman zaman net fırsatlar yakalasa da pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı.
  • Dakika 11′ Başlama vuruşundan itibaren oyunun kontrolü Fenerbahçe’nin elinde. Mehmet Ekici’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
  • Mücadele Fenerbahçeli oyuncuların vuruşu ile başladı

İLK 11’LER;

FENERBAHÇE: Harun, Deniz, Rami, Falette, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Ferdi, Zajc, Mevlüt

KIRKLARELİSPOR: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer

Son güncelleme 21:18 | 11 Şubat 2020
Fenerbahçe kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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