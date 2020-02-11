CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Kırklarelispor | Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Kırklarelispor’u 3-0 yenen Fenerbahçe, rövanş müsabakasında rakibini Kadıköy’de konuk ediyor. TFF 2. Lig takımlarından Kırklarelispor, daha önceki turlarda Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi Süper Lig ekiplerini saf dışı bırakmıştı. İlk maçta 3-0 kazanan sarı lacivertliler, Kadıköy’de saat 20:30’da başlayan maçta avantajını koruyarak bir üst tura yükselme mücadelesi veriyor. Karşılaşmanın hakemi ise Suat Arslanboğa.
FENERBAHÇE 0-0 KIRKLARELİSPOR (İlk yarı sona erdi)
- Dakika 37′ Oyunun hakimi olan Fenerbahçe zaman zaman net fırsatlar yakalasa da pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı.
- Dakika 11′ Başlama vuruşundan itibaren oyunun kontrolü Fenerbahçe’nin elinde. Mehmet Ekici’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
- Mücadele Fenerbahçeli oyuncuların vuruşu ile başladı
İLK 11’LER;
FENERBAHÇE: Harun, Deniz, Rami, Falette, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Ferdi, Zajc, Mevlüt
KIRKLARELİSPOR: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer