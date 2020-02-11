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Beril Böcekler’den tarihi başarı
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Beril Böcekler’den tarihi başarı

FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakaları'nda mücadele eden milli yüzücüler, başarıları ile dikkat çekerken, Beril Böcekler tarihi bir zafere imza attı.

11 Şubat 2020 12:26

Fransa’da düzenlenen FFN Golden Tour Camille Muffat Yüzme Müsabakaları’nda milli sporcular performanslarıyla alkış aldı. Müsabakalarda milli takım sporcularından Merve Tuncel 1500 m serbest stilde 16:29.04’lük derecesiyle hem Türkiye rekoru kırıp hem de olimpiyat A barajını geçerek 2020 Tokyo Olimpiyatları biletinin sahibi olurken, 16 yaşındaki Beril Böcekler de tarihi başarıya imza attı. Beril Böcekler; 3 olimpiyat şampiyonluğu, 5 uzun kulvar dünya şampiyonluğunun sahibi olan efsane Macar yüzücü Katinka Hosszú’yu geride bırakarak 400 m serbest stilde 4:09.60’lık derecesiyle 1’inciliğin ve yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Emre Sakçı ise 27:98’lik derecesiyle 2’nciliğin sahibi olurken, Ekaterina Avromova 100 m sırtüstünde 1:02.12’lik derecesiyle 3’üncülüğün, 2:13.23’lük derecesiyle 200 m sırtüstünde 2’nciliğin sahibi oldu.

Müsabakalarda ise toplamda 15 A final yüzüldü.

Son güncelleme 12:38 | 11 Şubat 2020
Beril Böcekler
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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