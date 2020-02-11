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İspanya La Liga

Barcelona resmen açıkladı: ‘6 ay yok’

Barcelona, Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin ameliyat edildiğini ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 11 Şubat 2020 20:28

İspanya La Liga devi Barcelona’nın forveti Ousmane Dembele kas yorgunluğu sebebiyle ameliyat edildi.

Antrenmanda sakatlanan 22 yaşındaki futbolcu hakkkında açıklama yapan Katalan ekibi, “Başarılı bir operasyon geçiren Osman Dembele, 6 ay sahalardan uzak kalacak” ifadelerini kullandı.

2018 yazında Borussia Dortmund’dan 125 milyon Euro’ya transfer edilen Fransız futbolcu, son olarak geçtiğimiz Kasım ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalmıştı.

Son güncelleme 20:28 | 11 Şubat 2020
barcelona Ousmane Dembele
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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