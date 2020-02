Barcelona resmen açıkladı: ‘6 ay yok’

İspanya La Liga devi Barcelona’nın forveti Ousmane Dembele kas yorgunluğu sebebiyle ameliyat edildi.

Antrenmanda sakatlanan 22 yaşındaki futbolcu hakkkında açıklama yapan Katalan ekibi, “Başarılı bir operasyon geçiren Osman Dembele, 6 ay sahalardan uzak kalacak” ifadelerini kullandı.

2018 yazında Borussia Dortmund’dan 125 milyon Euro’ya transfer edilen Fransız futbolcu, son olarak geçtiğimiz Kasım ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle 10 hafta sahalardan uzak kalmıştı.

MEDICAL UPDATE | @Dembouz undergoes successful hamstring surgery; French striker to be out 6 months

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2020