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Altınordu’nun iki farklı yüzü
TFF 1.Lig

Altınordu’nun iki farklı yüzü

İzmir ekibi Altınordu, evinde oynadığı maçlarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerken, deplasmanlarda tam tersi bir görüntü sergiledi.

11 Şubat 2020 13:51

TFF 1’inci Lig’de cuma günü evinde oynayacağı Osmanlıspor maçına odaklanan Altınordu, bu sezon İzmir’de çıktığı maçlarda önemli puanlar toplarken, deplasmanlarda ise bu performansının tam tersini sergiledi. Evinde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan Altınordu, ligde iç saha performanslarına göre 6’ncı sırayı aldı. Kırmızı-lacivertliler, deplasmanda çıktığı 10 müsabakada galibiyet yüzü göremezken, 4 beraberlik, 6 yenilgi alarak 4 puan topladı ve dış saha karnesinde 17’nci basamakta yer buldu.

Kırmızı-lacivertlilerde geçen hafta Eskişehirspor deplasmanında sağ üst adalesinden sakatlanan ön libero Oğulcan’ın en az 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu bu hafta Oğulcan’ın yokluğunda ön liberoda Berkay’ı oynatmayı planlıyor. Tedavisi süren sağ bek Kerim’in bu hafta da kadroda yer almayacağı belirtildi. Sakatlığı nedeniyle Eskişehir deplasmanına götürülmeyen orta saha oyuncusu Muhammed’in iyileşmesi ise kulübe teselli oldu. İdmanlara başlayan gurbetçi futbolcunun Osmanlıspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor. (DHA)

Son güncelleme 13:51 | 11 Şubat 2020
altınordu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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