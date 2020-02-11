Alexander Sörloth, Ronaldo’yu geride bıraktı!

Juventus’ta ikinci sezonunu geçiren Cristiano Ronaldo, bu sezon kariyeri boyunca yakaladığı rakamların gerisinde bir performans sergiliyor. İtalyan ekibinde geçen yıl ilk sezonunu geçiren Portekizli yıldız, 43 maçta 28 gol ve 10 asistlik performans sergilemişti.

Bu sezon ligin ilk 12 haftasında sadece 5 gol atan, 3 Aralık 2019’da Messi’ye kaptırdığı Ballon d’Or’dan sonra ise vites attırıp 2 aylık süreçle 14 gol atan Ronaldo, Avrupa’da tam 21 futbolcunun gerisinde kaldı. 23 gol atıp, 3 asist yaparak 26 kez skora etki eden 35 yaşındaki Ronaldo’yu geçenlerin arasında Trabzonspor’un Norveçli gol makinesi Alexander Sörloth da bulunuyor.

Zirvenin tepesinde ise Sörloth’un vatandaşı, Salzburg’tan Dortmund’a transfer olan Erling Haaland var. İşte Avrupa’da gole en çok katkıda bulunan isimler;

21. Jonathan David, KAA Gent – 27 (17 gol ve 10 asist)

20. Karim Benzema, Real Madrid – 27 (18 gol ve 9 asist)

19. Alexander Sörloth, Trabzonspor – 27 (21 gol ve 6 asist)

18. Jean-Pierre Nsame, Young Boys – 27 (23 gol ve 4 asist)

17. Shon Weissman, Wolfsberger – 27 (24 gol ve 3 asist)

16. Hakim Ziyech, Ajax – 29 (8 gol ve 21 asist)

15 Angel di Maria, PSG – 29 (12 gol ve 17 asist)

14. Bruno Fernandes, Sporting ve Manchester United – 29 (15 gol ve 14 asist)

13. Raul Jimenez, Wolverhampton – 29 (20 gol ve 9 asist)

12. Carlos Vinicius, Benfica – 31 (19 gol ve 12 asist)

11. Dieumerci Mbokani, Royal Antwerp – 31 (21 gol ve 10 asist)

10. Jadon Sancho, Borussia Dortmund – 31 (15 gol ve 17 asist)

9. Myron Boadu, AZ Alkmaar – 32 (19 gol ve 13 asist)

8. Dusan Tadic, Ajax – 33 (12 gol ve 21 asist

7. Pizzi, Benfica – 33 (21 gol ve 12 asist)

6. Lionel Messi, Barcelona – 33 (19 gol ve 15 asist)

5. Ciro Immobile, Lazio – 33 (19 gol ve 15 asist)

4. Timo Werner, RB Leipzig – 35 (25 gol ve 10 asist)

3. Kylian Mbappe, PSG – 36-23 gol ve 13 asist)

2. Robert Lewandowski, Bayern Münih – 38 (35 gol ve 3 asist)

1. Erling Haaland, Red Bull Salzburg ve Borussia Dortmund – 44 (36 gol ve 8 asist)