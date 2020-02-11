Adil Gevrek: Guilherme transferinde hatrı sayılır kişiler araya girince…

BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Kulüpler Birliği toplantısının çıkışında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un Guilherme transferine de değinen Adil Gevrek, ”Transfer 40 bin Euro değil, 500 bin Euro’ya gerçekleşti. Araya hatrı satılır insanlar girince müsaade ettik” ifadelerini kullandı. İşte Adil Gevrek’in yaptığı açıklamalardan satır başları:

’40 BİN EURO DEĞİL 500 BİN EURO’

”Trabzonspor ile bizim yıllardır gelen kardeşliğimiz var. ama son gün yapılan Guilherme transferi bu dostluğa zarar verdi. 40 bin euro verip oyuncu alamadılar. 500 bin Euro gibi bir miktarla bitti. Hatrı sayılır insanlar araya girince müsaade ettik. Etik olmadığını yüzlerine de söyledim. 40 bin euro’yu yatırarak oyuncuyu alabiliriz deniliyordu ama tüm Türkiye gördü ki alınamıyormuş. Transfer yaklaşık 500 bin euro’ya bitti. Bunu herkesin bilmesinin faydası var.”

‘DOĞRU BULMADIĞIMIZI TFF’YE İLETTİK’

“Ertelenen maç mevzusunu, federasyon da Trabzonspor da sanki net anlatamadık. Biz maç oynamak istemedik, illa bu maç oynansın demedik. Sanki biz maç oynamak istiyormuşuz gibi bir taraf olduk. Aslında bu iş öyle değildi. Biz ertelemenin şekline karşı çıktık. Doğru bulmadığımızı da TFF’ye ilettik. Ben Trabzonspor gelmek istemiyor, demedim. Gelmek istemediği söylendi, dedim. Biz ertelemenin şekline karşı çıktık. Doğru bulmadığımızı da TFF’ye ilettik.”