115 yıllık kültür mü ‘PR’ mı?

Caner Erdeniz… Galatasaray Doğa Sigorta'nın 32 yaşındaki, 12 numaralı formayı giyen basketbolcusu.

2016'da, İstanbul Bebek'teki bir barda, D.B. adlı bir kadına yönelik cinsel taciz suçundan 5 bin 400 TL para cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesinin kararı bozmasının ardından yeniden yargılandı. Bu kez ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve oyuncunun 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi.

Caner Erdeniz'i şahsen tanımam, sorum şu: Herhangi bir çalışan, benzer suçlardan üst üste iki kez ceza alırsa, maaş aldığı kurumun yaptırımı ne olur?

Başkan Mustafa Cengiz'in, yöneticilerin ve basketbol şubesinin başında bulunan ‘Galatasaray kültürü' ile yetişmiş Ömer Yalçınkaya'nın gereğini yapacağını düşünüyordum; Afyon Belediyespor maçında parkedeydi Caner…

Mahkemenin hüküm vermesinden sadece birkaç gün sonra eşinin yaptığı açıklamaların da ‘PR' çalışması olduğunu tahmin ediyorum.

Para yok, yatırım yok. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gölgesinde kalıyor. Takım maç kazanmış, kaybetmiş. Hepsi düzelir ama…

Bu konuda verilecek kararla, 115 yıllık Galatasaray kültürünün nasıl temsil edildiği ortaya çıkacak. Caner'in eşinin ‘PR' çalışması mı, Galatasaray etiği mi kazanacak? Göreceğiz!

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