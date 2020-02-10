Türkiye Kupası’nda üç maçın hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası´nda çarşamba ve perşembe günleri oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

12 Şubat Çarşamba

20.30 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

13 Şubat Perşembe

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Trabzonspor (Erkan Özdamar)

19.15 Demir Grup Sivasspor – Fraport Tav Antalyaspor (Fırat Aydınus)

Kupada Fenerbahçe’nin yarın GMG Kırklarelispor ile Ülker Stadı’nda saat 20.30’da oynayacağı karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa’nın yöneteceği açıklanmıştı.