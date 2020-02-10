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Türkiye Kupası’nda üç maçın hakemi açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası’nda üç maçın hakemi açıklandı

Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba ve perşembe günleri oynanacak olan üç rövanş maçının hakemleri açıklandı.

10 Şubat 2020 14:50

Ziraat Türkiye Kupası´nda çarşamba ve perşembe günleri oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

12 Şubat Çarşamba

20.30 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

13 Şubat Perşembe

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor – Trabzonspor (Erkan Özdamar)

19.15 Demir Grup Sivasspor – Fraport Tav Antalyaspor (Fırat Aydınus)

Kupada Fenerbahçe’nin yarın GMG Kırklarelispor ile Ülker Stadı’nda saat 20.30’da oynayacağı karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa’nın yöneteceği açıklanmıştı.

Son güncelleme 14:57 | 10 Şubat 2020
türkiye kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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