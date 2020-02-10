Sivasspor’dan flaş paylaşım! Bir tane bile yok

Süper Lig’de 21 hafta sonunda maç fazlasıyla zirvede yer alan Demir Grup Sivasspor, sosyal medya hesabından şimdiye kadar takımların kazandıkları penaltı sayılarını paylaştı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın 8’er penaltı ile zirvede yer aldığı istatistikte, Demir Grup Sivasspor lehine bir tane bile penaltı çalınmaması dikkat çekti.

Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile oynanan ve 1-1 sona eren maçta Gael Clichy’nin ceza sahası içinde elle oynadığı pozisyon sonrası penaltı beklemiş, ancak hakem Halis Özkahya devam kararı vermişti. Maçın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Ali Şansalan da devam kararını değiştirmemişti. Pozisyon, tartışmalara neden olmuştu.

Demir Grup Sivasspor’un “Yorumsuz!” başlığı ile yaptığı paylaşım şöyle:

Ligde 21 haftada 42 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, rakip filelere penaltı kullanmadan 40 gol gönderdi. Demir Grup Sivasspor, 45 gol atan Trabzonspor ve 41 gol atan Aytemiz Alanyaspor’un ardından Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile birlikte ligin en çok gol atan üçüncü takımı olmayı başardı.