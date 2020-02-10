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Sergen neşter vurmaya hazırlanıyor! Ljajic out Boateng in…
Süper Lig

Sergen neşter vurmaya hazırlanıyor! Ljajic out Boateng in…

Beşiktaş’ın hocası, yeni transfer Kevin-Prince Boateng’i Adem’in yerine monte edecek. Yalçın’ın ikinci planı Lens-Diaby değişikliği

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 10 Şubat 2020 07:28

Yeni hocası Sergen Yalçın'la ligde 2'de 2 yapan Beşiktaş'ta kadroya dev revizyon geliyor. Siyah-beyazlıların hocası, geride kalan iki maçta Abdullah Avcı'nın 11'inde değişiklik yapmamıştı. Başakşehir maçıyla birlikte Yalçın, neşteri vurmaya hazırlanıyor. Başarılı teknik adamın ilk hamlesi 10 numara bölgesinde beklentisini karşılayamayan Adem Ljajic'e karşı olacak.

BOATENG MEST ETTİ

GAZIANTEP FK maçında süre alan ve golle tanışan Kevin-Prince Boateng, Ljajic'i kulübeye gönderecek. Geçen sezonun ikinci yarısında müthiş bir grafik yakalayan Adem Ljajic, 7 gol 11 asistlik bir performans göstermiş ve sezonu 9 gol 12 asistle tamamlayarak doğrudan 15 puana katkı sağlamıştı. Aynı Ljajic, bu sezon başından itibaren beklentilerin oldukça uzağında kaldı ve 2 gol 6 asistle eleştiriliyor.

Son güncelleme 07:28 | 10 Şubat 2020
beşiktaş sergen yalçın
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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