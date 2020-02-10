SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Çavuşoğlu’dan Akıncı açıklaması
Saracchi’nin durumu belli oldu
Galatasaray

Saracchi’nin durumu belli oldu

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanan Saracchi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

10 Şubat 2020 14:28

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri´ndeki idmanda dün akşam Kasımpaşa ile oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümde 8´e 4 pas ve destek oyunu oynandı. Ana bölümde ise 6´ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

FALCAO ADAPTASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Galatasaray´da sakatlığını atlatan ve tedavisi tamamlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kondisyon ekibi ile sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

SARACCHI´NIN MR´I ÇEKİLDİ

Sarı-kırmızılılarda ayrıca dün Süper Lig´in 22´nci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın 4´üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi´nin gerçekleşen MR tetkiklerinin ardından herhangi yeni bir yaralanmaya rastlanmadığı açıklandı. Uruguaylı oyuncunun sahada adaptasyon çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için tesislerde kampa girecek.

Son güncelleme 14:28 | 10 Şubat 2020
galatasaray Saracchi
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Bugün - 20:00
0
-
0
Caykur Rizespor
Denizlispor
14/02/2020 - 16:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR