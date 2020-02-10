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Rıza Kayaalp’ten erken veda
Güreş

Rıza Kayaalp’ten erken veda

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Mykola Kuchimii'ye yenilerek elendi.

10 Şubat 2020 18:54

İtalya´nın başkenti Roma´da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Ukraynalı Mykola Kuchimii’ye 5-1 mağlup oldu. Milli güreşçinin Kuchimii’nin finale yükselmesi halinde bronz madalya şansı devam edecek.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nın ilk gününde grekoromen stil 130 kiloda mindere çıkan Rıza Kayaalp, ilk maçında Macar Adam Varga’yı 6-0 ile geçerek çeyrek finalde Ukraynalı Mykola Kuchimi ile eşleşti. Milli güreşçi, mücadeleyi 5-1 kaybederek üst üste 9, toplamda ise 10’uncu kez Avrupa şampiyonu olabilme şansını kaybetti. (DHA)

Son güncelleme 18:54 | 10 Şubat 2020
Avrupa Güreş Şampiyonası Rıza Kayaalp
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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