Mustafa Reşit Akçay: Umarım Trabzonspor şampiyon olur

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nün Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, iki maçta topladığı 4 puan ile yeni takımının başında iyi bir başlangıç yaptı. Radyospor’da Salim Manav’ın yayınına katılan Mustafa Reşit Akçay, takımın son durumu ve şampiyonluk yarışı hakkında düşüncelerini paylaştı.

Trabzonspor’un eski çalıştırıcısı Mustafa Reşit Akçay, şampiyonluk yarışı ile ilgili “Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile bu sezon şampiyon olabilir. Buna Hüseyin Hoca ve toplum inanıyor. Trabzonspor’da lider oyuncularda var. Sörloth ve Sosa gibi…” dedi.

Mustafa Reşit Akçay, Trabzonspor’un şampiyon olmasını dilediğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Trabzonspor için bence o sene bu sene! En fazla yaklaştığı sene bu sene. Umarım Trabzonspor şampiyon olur. Hüseyin Hoca’nın da bunu başaracak gücü var. Umarım Trabzonspor, Trabzon kentiyle bunu başarır. Kentin ve ülke futbolunun buna ihtiyacı var. Trabzonspor’un şampiyon olması sadece Trabzon kentinin şampiyonluğu değil, bence ülke futbolunun kazanması… Bursaspor’un şampiyonluğunda olduğu gibi… Bu durum çok az oluyor. Bu da dünyada Türk futbolunun kalitesinin artmasını sağlayacaktır. Ben fotoğrafa geniş bakıyorum. Açıklamalarım Trabzonlu olduğum için şovenist olarak yorumlanabilir. Bu açıklamaları şovenist olarak yapmadım, sadece fotoğrafa büyük baktım.”

Bu hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Ankaragücü’nün, şampiyonluk yarışındaki takımlarla olan maçları şu şekilde:

22. hafta: Fenerbahçe

24. hafta: Sivasspor

25. hafta: Beşiktaş (Deplasman)

28. hafta: Başakşehir

29. hafta: Trabzonspor (Deplasman)

32. hafta: Galatasaray

Mustafa Reşit Akçay, Ankaragücü takımının son durumu ile ilgili ise “Yeni transferlerimizle birlikte uyum sağlamaya çalışıyoruz. Bu bir süreç, bunu mümkün oldukça erken çözümlemeliyiz, ligin boyu da kısalıyor. Sahada birbirine yardım eden yapıya bürünmeliyiz. İç sahada çok zorlu maçlarımız var, deplasmanda da zorlu rakiplerle oynayacağız. Umarım her şey istediğimiz gibi gider ve lig sonunda mutlu sona ulaşırız” değerlendirmesinde bulundu.