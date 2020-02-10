MAÇ SONUCU | Akhisarspor Ekol 2-2 Göz Menemenspor

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx), Ali Tuna (xx)

AKHİSARSPOR: Gökhan (xx) – Vrsajevic (xx), Cocalic (xx), Alperen (x), Tolga (xx), Rotman (xxx), Muhammet (xx) (Dk. 85 Aykut), Burhan (xx), Onur (xxx) (Dk. 79 Erhan x) , Ergin (xx), Cikalleshi (xxx) (Dk. 79 Hadzic x)

EKOL GÖZ MENEMENSPOR: Selmani (xx) – Rıdvan (xxx), Trtovac (xx), Domgjonas (xx), Ercan (xxx), Muhammed (x) (Dk. 46 Özkan xxx), Taşkın (xx) (Dk. 83 Hüseyin), Mustafa (xxx), Tayfun (xx), Samed (xx) (Dk. 75 Mehmet xx), Ali Özgün (xx)

GOLLER: Dk. 3 Ergin, Dk. 67 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 78 Özkan, Dk. 89 Mehmet (Ekol Göz Menemenspor)

SARI KARTLAR: Muhammet, Cocalic, Alperen, Burhan (Akhisarspor), Muhammed. Domgjonas, Mehmet (Menemenspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+2 Alperen (Akhisarspor)

Maça hızlı başlayan ev sahibi Akhisarspor 3’üncü dakikada Ergin´in golüyle öne geçerken, Cikalleshi, 67´de farkı ikiye çıkardı: 2-0. Ancak pes etmeyen Menemenspor 78´de önce Özkan´la umutlandı, 85´te sahneye çıkan Mehmet sarı-lacivertlileri mağlubiyette kurtardı. Akhisarspor´da 90´da Alperen kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Akhisarspor galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp puanını 29 yaptı ancak Play-Off dışında kaldı. Menemenspor ise üst üste 5’inci maçını da kazanamadı. İzmir ekibi 29 puana ulaşmasına rağmen ilk 6´ya giremedi.

3’üncü dakikada Onur Ayık´ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Ergin Keleş, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

16’ncı dakikada Ergin´le duvar pası yapan Muhammet´in, ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.

39’uncu dakikada Burhan´ın pasıyla ceza sahasına giren Tolga´nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Selmani kontrol etti.

43’üncü dakikada Ercan´ın savunma arkasına attığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Ali´nin sert şutunda Gökhan´dan seken topu altıpas içinde Vrsajevic uzaklaştırdı..

50’nci dakikada Burhan´ın pasında ceza sahasında topla buluşan Onur kendine şut açısı aradı. Boş pozisyondaki Cikalleshi´ye pasını verdi. Cikalleshi´nin şutu üstten auta gitti.

59’uncu dakikada Taşkın´ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Samed´in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

61’incidakikada Burhan´ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte topu önünde bulan Onur´un şutu üstten auta gitti.

67’nci dakikada ön alanda yapılan baskı sonucu topu kapan Burhan, Cikalleshi´ye pasını verdi. Cikalleshi, ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0

78’inci dakikada kanattan ceza sahasına yapılan ortada Ali´nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Özkan, yerden düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1

80’inci dakikada Ergin´den pasını alan Muhammet, ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta top az farkla auta çıktı.

89’uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada arka direkte boş kalan Mehmet Boztepe düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek skora eşitlik getirdi: 2-2.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, müsabaka 2-2 berabere tamamlandı.