Inter Milan derbisi nefes kesti! Muhteşem geri dönüş

İtalya Serie A’nın 23. haftasında Inter, Milano derbisinde ezeli rakibi Milan’ı konuk etti. İlk yarısına Zlatan Ibrahimovic’in damga vurduğu ve Milan’ın 2-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında Inter fırtınası esti. Muhteşem bir geri dönüşe imza atan Inter, karşılaşmadan 4-2 galip ayrılmayı başardı.

Milan’da Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Hakan Çalhanoğlu’nun bir şutunda direk gole izin vermedi.

Inter bu galibiyetle Juventus’tan liderlik koltuğunu devraldı. Milan ise 10. sırada yer aldı.

Karşılaşmaya Milan çok iyi başladı. Rakibine önde basan ve Inter’in oyun kurmasına engel olan Milan, hızlı ataklarla pozisyonlar bulmaya başladı. Birçok pozisyondsa kaleci, direk ve savunmayı geçemeyen Milan, aradığı golü 40. dakikada buldu. Ibrahimovic’in indirdiği topta Ante Rebic, kalecinin de hatasını değerlendirerek topu boş ağlara gönderdi. İlk yarı bu sonuçla bitecek derken Zlatan Ibrahimovic bir kez daha sahneye çıktı. 45+1. dakikada kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan İsveçli golcü, kafa vuruşu ile ağları havalandırdı ve Milan’ın soyunma odasına 2-0 önde girmesini sağladı.

Ancak ikinci yarı bambaşka bir oyuna sahne oldu. İnanılmaz bir değişim gösteren Inter, Milan’a adeta nefes aldırmadı. 51. dakikada Marcelo Brozovic ve 53. dakikada Matias Vecino ile peş peşe gelen goller Interlilerin moralini yükseltirken, Milan cephesinde şaşkınlığa neden oldu. Sağlı sollu ataklarla galibiyet için saldıran Inter, 70. dakikada öne geçmeyi başardı. Kornerde gelen topa iyi yükselen Stefan de Vrij, kafa ile ağları havalandırdı ve Inter’i 3-2 öne geçirdi. Maçın uzatma dakikalarında Romelu Lukaku 90+3. dakikada skoru belirleyen golü ağlara bıraktı. Maç 4-2 Inter’in üstünlüğü ile sona erdi.

Maçta Hakan Çalhanoğlu dışında Christian Eriksen ve Zlatan Ibrahimovic’in vuruşlarında da top direkten döndü. Maçta bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Simon Kjaer Milan formasıyla 90 dakika sahada kalırken, Victor Moses Inter’de ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle puanını 54 yapan Inter, Juventus ile puanını eşitledi ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. 32 puanda kalan Milan ise 10. sırada kaldı.