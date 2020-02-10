Hakeme saldıran antrenörün görevine son verildi

İstanbul Gelişim Ligi’nde geçen cumartesi günü U18 Ada Yıldızları Spor Kulübü ile Dudullu OSB Spor Kulübü basketbol takımları Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Maç sırasında Ada Yıldızları’nın antrenörü Çağatay Baykent, önce hakem kararlarına itiraz etti, sonra da karşılaşmanın başhakemine saldırdı.

Yaşanan bu olayın ardından Ada Yıldızları Spor Kulübü bir açıklama yaparak, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün, `Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim´ sözünü kendine ilke edinen Ada Yıldızları Spor Kulübü, bu sözü benimsemeyen hiç kimseyi çatısı altında tutmamıştır. Bu nedenle olay sonrası kulübümüz antrenörlerimizden Çağatay Baykent´in ilişkisi kesilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Kuruluş amacı gençlerin spora kazandırılması, yeteneklerinin ön plana çıkarılması, sporun; kardeşlik, takım ruhu ve rekabet duygusunun aşılanması olan Ada Yıldızları Spor Kulübü’nün adının `şiddet´ kelimesi ile yan yana getirilmesinden son derece rahatsızız.

08 Şubat tarihinde Çekmeköy İGL de takımımız ile Dudullu Osb Arasındaki maçta gerçekleşen tatsız olay kulüp olarak bizim hiçbir zaman onaylamayacağımız üzücü bir hadisedir. Antrenör özelinde yaşanan bir olaydır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün, `Ben sporcunun zeki çevik aynı zamanda ahlaklısını severim´ sözünü kendine ilke edinen Ada Yıldızları Spor Kulübü, bu sözü benimsemeyen hiç kimseyi çatısı altında tutmamıştır. Bu nedenle olay sonrası kulübümüz antrenörlerimizden Çağatay Baykent´in ilişkisi kesilmiştir. Münferit bir olayı kulübümüze mal etmeye çalışmak en hafif tabiri ile haksızlıktır. Ada Yıldızları Spor Kulübü dün olduğu gibi bugün de ve yarınlarda da spor ahlakından hiçbir zaman vazgeçmeyecek, alacağı her sonucu hak ederek, ter dökerek almaya devam edecektir.

Ada Yıldızları Spor Kulübü, faaliyet gösterdiği alanlarda Türk Sporuna yetenekli oyuncular kazandırmaya devam edecek, her bir sporcumuz, kulübümüzün kuruluş felsefesiyle bütünleşerek gelecekte giyecekleri formaları da hakkıyla taşıyacaktır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki; sporun içindeki çirkinliklerden, masa başı oyunlardan ve dahi ikili ilişkilerden hiçbir zaman medet ummadık ummayacağız. Yaşanan bu olay sonrası Ada Yıldızları Spor Kulübü´nün gösterdiği net tavrın diğer bütün kulüplere de örnek olması gerektiği düşüncesindeyiz. Sporda dostluk ve rekabeti şekilde sağlar, kirlenmişliği ancak bu şekilde önleriz. Suçu sadece birilerine atarak hangi branşta olursa olsun sporda yol almak mümkün değildir. Bu nedenle bazı basın yayın organlarında bu münferit davranışa kulübümüz dahil edilmeye çalışılmaktadır. Bunu kabul etmediğimizin altını bir kez daha çiziyoruz.

Biz spor yapmaya devam edeceğiz

Biz gençlerimizi sokağın kötü alışkanlıklarından korumaya devam edeceğiz

Biz yetenekli çocuklarımızı Türk Sporuna kazandırmaya devam edeceğiz

Biz haksızlık üzerinden puan beklemediğimiz gibi hakkımız üzerinden de puan kaybına izin vermeyeceğiz

Biz çocuklarımızın alın terine, emeğine, çabasına sonuna kadar sahip çıkacağız.

İstanbul Basketbol Hakemleri Derneğinden ve İstanbul Gelişim Ligi organizasyonundan özür diliyor, bu davranışı şiddetle kınıyoruz.

Kamoyuna ve spor camiasına aydınlatma amacıyla arz ederiz.” (DHA)