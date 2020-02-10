Gençlerbirliği’nden ‘ırkçılık’ açıklaması! ‘Türkiye Cumhuriyeti Savcılarını göreve çağırıyoruz’

Gençlerbirliği Kulübü Trabzonspor ile oynanan mücadelenin ardından Fabricio Baiano’ya gösterilen tepkiler nedeniyle bir açıklama yayınladı. 27 yaşındaki oyuncuya ırkçı saldırılarda bulunulduğunu belirten Başkent ekibi ‘Türkiye Cumhuriyeti Savcılarını göreve çağırıyoruz’ açıklaması yaptı. İşte Gençlerbirliği’nden yapılan açıklama:

Futbolcumuz Fabricio Baiano'nun sosyal medya üzerinden uğradığı ırkçı saldırılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve çağırıyoruz.

Dünya futbolunun kanayan yarası ırkçılığın Türkiye futbolunda da bir avuç azınlık tarafından da olsa kendine yer bulmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Bu olay hiçbir camiaya mal edilemeyecek kadar ciddi. Futbolcumuzu tehdit eden her kimse insanlık suçu işleyen bir acizdir. Bunu tasvip eden her camia da en az o ırkçı kadar küçüktür.

Fabricio Baiano'nun ailesini korkutmaya tevessül edenler sanmasınlar ki sosyal medyada işledikleri nefret suçları, sosyal medyada kalacak. Bu kişilerin ceza alması ve böyle olaylara tekrar kalkışmayı akıllarından dahi geçirememeleri için hukuki tüm girişimleri başlatıyoruz.

Futbolda hiçbir gol, hiçbir puan, hiçbir kırmızı kart, bir babanın çocukları için endişelenmesine neden olabilecek güçte olamaz. Futbol bir oyun ve bu oyunun kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Futbol oyununu seviyoruz. Son dönemdeki bu futbol ortamında centilmenliği ve sporcu kişiliğiyle fark yaratan, hür iradesiyle özür dileyerek meslektaşına saygıyı herkese yeniden hatırlatan futbolcumuzla gurur duyuyoruz. Gençlerbirlikli olma kültürümüz de bunu gerektirir.

Irkçılık bir insanlık suçudur. Sporcumuza yapılan bu ahlaksızlığın hesabını soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Basına ve Kamuoyuna Saygılarımızla

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Mücadelenin son dakikalarında Gençlerbirliği futbolcusu Fabricio Baiano ile ikili mücadeleye giren Trabzonsporlu Alexander Sörloth, rakibine yaptığı müdahale sonrasında kırmızı kart görmüştü.

Sörloth'un kırmızı görmesine sebep olan Gençlerbirliği oyuncusu Baiano ise instagram hikayesinden yaptığı paylaşımda Norveçli golcüden ve Trabzonspor camiasından özür diledi. Brezilyalı futbolcu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

“Dün Trabzonspor ile oynadığımız müsabakada Alexander Sörloth ile istenmeyen bir olay yaşadım. Maçı kazanmayı çok istiyordum. Ter döktüğüm ve mücadele ettiğim takım için formasnı onurlandırmak istedim. Ama bu yaşanan olay yüzünden Alexander Sörloth'un atılmasını istemezdim. Benim gibi bir sporcu, takımının formasını tüm gücü ve kalbiyle savunan sporcu arkadaşım Alexander Sörloth'tan, Trabzonspor ve camiasından bana öfkeli hisseden herkesten en içten duygularım ile özür dilerim.”