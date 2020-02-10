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Furkan Korkmaz durmak bilmiyor!
NBA

Furkan Korkmaz durmak bilmiyor!

NBA'de Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 118-111 yenerken; Philadelphia 76ers, forması giyen temsilcimiz Furkan Korkmaz bench'ten gelip 31 sayı atarak galibiyette pay sahibi oyunculardan biri oldu.

10 Şubat 2020 09:38

Geçtiğimiz hafta Philadelphia 76ers’ın Memphis Grizzlies’i 119-107 yendiği maçta 34 sayı atarak kariyer rekoru kıran milli yıldızımız Furkan Korkmaz,dün gece oynanan  Chicago Bulls maçında da yıldızlaştı.

Yıldız basketbolcu ilk 5 başlamadığı karşılaşmayı 31 sayıyla tamamladı ve galibiyete katkı sağlayan en öenmli isimlerden biri oldu. Mücadelede 31 dakika 33 saniye süre alan Korkmaz, 17’de 12 ikilik ve 11’de 6 üçlük performansıyla 31 sayı kaydetti.

Milli temsilcimiz Furkan Kokmaz’ın yanı sıra Philadelphia’da Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, 5 asist ve 4 blokla oynarken; bu sezon 30. double-double’ına imza attı. 76ers’te maça davga buran bir diğer isimde Ben Simmons oldu. Simmons 19 sayılık performansına 10 asist ve 10 ribaunt da ekledi ve bu sezon 5. triple-touble’ını yaptı.

Kadrosundaki bir çok isimden sakatlıklardan dolayı yararlanamayan Chicago’da ise Zach LaVine 32 sayıyla oynarken, Luke Kornet ise kariyer rekoru kırarak maçı 25 sayıyla tamamladı.

Son güncelleme 09:40 | 10 Şubat 2020
Furkan Korkmaz NBA
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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