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Fenerbahçe Kırklarelispor maçının ertelenme ihtimali ortadan kalktı
Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe Kırklarelispor maçının ertelenme ihtimali ortadan kalktı

GMG Kırklarelispor, Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle dönemedi. 4 gündür Trabzon´da olduklarını belirten GMG Kırklarelispor'un saat 16:10'dan 18:00'e ertelenen uçuşu gerçekleşti ve Fenerbahçe Kırklarelispor maçının ertelenme ihtimali ortadan kalktı.

10 Şubat 2020 18:08

GMG Kırklarelispor, TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 8 Şubat cumartesi günü mücadele edecekleri Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon´dan dönemedi. Yarın Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu´nda karşılaşacak olan GMG Kırklarelispor´un saat 16:10´daki uçağı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Saat 18:00’e sarkan uçuşun gerçekleşmesiyle Fenerbahçe Kırklarelispor maçının ertelenme ihtimali ortadan kalktı.

Yaşanan durum ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) bilgi verdiklerini dile getiren Başkan Volkan Can, yaptığı açıklamada “Hekimoğlu Trabzon maçımız yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. 4 gündür Trabzon´dayız. Bugün saat 16:10´daki uçağımız ise ertelendi. 16:30 gibi havalimanına tekrar gideceğiz. Kar yağışı biraz önce durdu, inşallah uçak inerse İstanbul´a döneceğiz. Kupada Fenerbahçe ile mücadele etmek istiyoruz. Bekleyişimiz sürüyor, uçak yine ertelenirse yarını beklemek durumundayız” dedi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon’da kalan kafile akşam üzeri 18:00’e ertelenen uçuşta sıkıntı yaşamayarak derin bir nefes aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Salı akşamı saat 20:30’da oynanacak Fenerbahçe-Kırklarelispor maçının ertelenme ihtimali ortadan kalktı. (DHA)

Son güncelleme 18:50 | 10 Şubat 2020
Fenerbahçe kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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