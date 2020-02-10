GMG Kırklarelispor, TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta 8 Şubat cumartesi günü mücadele edecekleri Hekimoğlu Trabzon karşılaşması için gittikleri Trabzon´dan dönemedi. Yarın Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu´nda karşılaşacak olan GMG Kırklarelispor´un saat 16:10´daki uçağı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Saat 18:00’e sarkan uçuşun gerçekleşmesiyle Fenerbahçe Kırklarelispor maçının ertelenme ihtimali ortadan kalktı.

Yaşanan durum ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu´na (TFF) bilgi verdiklerini dile getiren Başkan Volkan Can, yaptığı açıklamada “Hekimoğlu Trabzon maçımız yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi. 4 gündür Trabzon´dayız. Bugün saat 16:10´daki uçağımız ise ertelendi. 16:30 gibi havalimanına tekrar gideceğiz. Kar yağışı biraz önce durdu, inşallah uçak inerse İstanbul´a döneceğiz. Kupada Fenerbahçe ile mücadele etmek istiyoruz. Bekleyişimiz sürüyor, uçak yine ertelenirse yarını beklemek durumundayız” dedi.

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon’da kalan kafile akşam üzeri 18:00’e ertelenen uçuşta sıkıntı yaşamayarak derin bir nefes aldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Salı akşamı saat 20:30’da oynanacak Fenerbahçe-Kırklarelispor maçının ertelenme ihtimali ortadan kalktı. (DHA)