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Fenerbahçe’den Çebi’ye geçmiş olsun mesajı
Süper Lig

Fenerbahçe’den Çebi’ye geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe Kulübü, dün geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu dirseğini kıran Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

10 Şubat 2020 10:42

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’nın dün Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynadığı müsabakayı takip eden ve geçirdiği talihsiz kaza sonucu dirseğinde kırık meydana gelen siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi. Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konu hakkında şu açıklama yapıldı:

“Yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla dirseğinde kırık meydana geldiğini öğrendiğimiz Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.”

Son güncelleme 10:44 | 10 Şubat 2020
Ahmet Nur Çebi beşiktaş Fenerbahçe
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