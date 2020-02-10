Fenerbahçe Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. İlk maçta Kırklarelispor’u 3-0 yenmeyi başaran Fenerbahçe adını yarı finale yazdırmak için sahada sürpriz yaşamak istemiyor. Peki Fenerbahçe Kırklarelispor Türkiye Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE KIRKLARELİSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe Kırklarelispor maçıNI hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele Aspor’dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARININ HAKEMLERİ AÇIKLANDI

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları, 11 Şubat Salı, 12 Şubat Çarşamba ve 13 Şubat Perşembe tarihlerinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre rövanş mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şu şekilde:

11 Şubat Salı

20.30 Fenerbahçe – GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa

12 Şubat Çarşamba

20.30 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

13 Şubat Perşembe

17.00 BB.Erzurumspor – Trabzonspor: Erkan Özdamar 19.15 DG.Sivasspor – Antalyaspor: Fırat Aydınus