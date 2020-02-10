Ersun Yanal takıma seslendi! ‘Şartlar eşit değil, ringteyiz dövüşeceğiz’

Yüksek tansiyonlu geçen Alanyaspor maçının ardından Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularıyla toplantı yaptı. Karşılaşmada yaşananları unutmalarını isteyen Yanal, “Biz sahada kalacağız. Bugünden itibaren herkes birbirine daha sarılıp kenetlenecek. Artık ringdeyiz ve dövüşüyoruz. Eşit şartlarda dövüşmediğimizin farkındayız. Takım olarak düşüş yaşıyoruz. Buna yönelmemiz lazım. Acilen toparlanacağız” dedi.

ALKIŞLARLA İDMANA

Şampiyonluktan başka bir şey düşünmediklerini belirten tecrübeli hoca, “Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında kesin olarak 6 puan çıkarmamız gerekiyor. Taraftar ve camia kenetlendi. Başkanımız ve yönetim, gerekeni yapacak. Söz sırası artık bizde. O yüzden tekrar ediyorum. Biz daha kenetlenip şampiyonluk yemini edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yanal'ın konuşmasının ardından motive olan sarı-lacivertli futbolcular alkışlarla idmana başladılar.