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Ersun Yanal takıma seslendi! ‘Şartlar eşit değil, ringteyiz dövüşeceğiz’
Süper Lig

Ersun Yanal takıma seslendi! ‘Şartlar eşit değil, ringteyiz dövüşeceğiz’

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig 21. haftasında oynanan Alanyaspor maçının ardından oyuncularıyla toplantı yaptı ve takıma “Eşit şartlarda dövüşemediğimizin farkındayız. Artık ringdeyiz ve dövüşüyoruz. Acilen toparlanıp Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını kazanmamız gerekiyor.” dedi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 10 Şubat 2020 07:38

Yüksek tansiyonlu geçen Alanyaspor maçının ardından Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Ersun Yanal, futbolcularıyla toplantı yaptı. Karşılaşmada yaşananları unutmalarını isteyen Yanal, “Biz sahada kalacağız. Bugünden itibaren herkes birbirine daha sarılıp kenetlenecek. Artık ringdeyiz ve dövüşüyoruz. Eşit şartlarda dövüşmediğimizin farkındayız. Takım olarak düşüş yaşıyoruz. Buna yönelmemiz lazım. Acilen toparlanacağız” dedi.

ALKIŞLARLA İDMANA

Şampiyonluktan başka bir şey düşünmediklerini belirten tecrübeli hoca, “Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında kesin olarak 6 puan çıkarmamız gerekiyor. Taraftar ve camia kenetlendi. Başkanımız ve yönetim, gerekeni yapacak. Söz sırası artık bizde. O yüzden tekrar ediyorum. Biz daha kenetlenip şampiyonluk yemini edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yanal'ın konuşmasının ardından motive olan sarı-lacivertli futbolcular alkışlarla idmana başladılar.

Son güncelleme 07:38 | 10 Şubat 2020
ersun yanal Fenerbahçe Sercan Hamzaoğlu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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