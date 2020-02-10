Dünya devinin sponsoru Fenerbahçe’ye de sponsor oluyor

Asya'nın önde gelen doğrudan satış şirketlerinden biri olan QNET'in Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, Fenerbahçe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması yaptıklarını açıkladı. Cem Geyik, yaptığı açıklamada “İlk olarak Türk voleybolunu önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol Takımı’nın forma kol sponsoru olduk. İmzaladığımız anlaşma yarın düzenleyeceğimiz bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Sponsorluk anlaşmamız lig bitimine kadar devam edecek” diye konuştu.

Sponsorluk anlaşması öncesi açıklama yapan Cem Geyik, “Önümüzdeki yıl Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı’na da sponsor olmak istiyoruz. Sponsorluk için maddi bir sınırımız yok. Anlaşma sağlanırsa birbirimize katacağımız değerler paradan çok daha değerli kazanımlar elde etmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.