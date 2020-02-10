SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Çapa Tıp Fakültesi'nde operasyon: Ünlü profesör tutuklandı
Dünya devinin sponsoru Fenerbahçe’ye de sponsor oluyor
Süper Lig

Dünya devinin sponsoru Fenerbahçe’ye de sponsor oluyor

İngiltere PremierLigi’nin güçlü takımlarından Manchester City’nin sponsoru QNET, Fenerbahçe’nin sponsoru oluyor.

10 Şubat 2020 13:21

Asya'nın önde gelen doğrudan satış şirketlerinden biri olan QNET'in Türkiye Orta Asya ve Rusya Bölge Müdürü Cem Geyik, Fenerbahçe Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması yaptıklarını açıkladı. Cem Geyik, yaptığı açıklamada “İlk olarak Türk voleybolunu önemli bir noktaya taşıyan Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol Takımı’nın forma kol sponsoru olduk. İmzaladığımız anlaşma yarın düzenleyeceğimiz bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacak. Sponsorluk anlaşmamız lig bitimine kadar devam edecek” diye konuştu.

Sponsorluk anlaşması öncesi açıklama yapan Cem Geyik, “Önümüzdeki yıl Fenerbahçe Erkek Futbol Takımı’na da sponsor olmak istiyoruz. Sponsorluk için maddi bir sınırımız yok. Anlaşma sağlanırsa birbirimize katacağımız değerler paradan çok daha değerli kazanımlar elde etmemizi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 13:21 | 10 Şubat 2020
cem geyik Fenerbahçe Manchester City
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Göztepe S.K.
Bugün - 20:00
0
-
0
Caykur Rizespor
Denizlispor
14/02/2020 - 16:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR