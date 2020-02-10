Çok kolay oldu

Son iki sezonda arka arkaya iki deplasman galibiyeti alamayan Galatasaray ile evinde oynadığı son dört maçı kaybeden Kasımpaşa'nın mücadelesine ev sahibi tedirgin başladı. 5 yeni oyuncusuyla maça çıktı Kasımpaşa. Bu kadro karşısında Galatasaray'ın, rakibinin oyun içindeki düzenini çözmesi zor olabilir mi diye düşünmeden edemedim doğrusu.

4. dakikada sakatlanan Saracchi'nin yerine giren Linnes'in her zaman hazır olması, Galatasaray için büyük avantaj. Ama dedim ya “Ev sahibi tedirgin başlarsa golü hemen yiyebilir.” Yedi de! Formda Feghouli yine başroldeydi, gol anında. Meriah kendi kalesine attı ve maça yenik başladı Kasımpaşa. Sonra, maç tamamen Galatasaray'ın komutasına geçti. VAR ile gelen penaltı, sanki 3 puanı erkenden Galatasaray'ın hanesine yazdırdı.

Böyle bir maçı çevirmek için mucizelerin bir araya gelmesi gerekir. O kadro yok ki Kasımpaşa'da. 42. dakikada gelen üçüncü gol, teslim bayrağıydı Kasımpaşa için.

İkinci devre ne değişebilirdi bu maçta? Hiçbir şey fark etmedi. Bazı maçlar böyledir, erkenden biter.

Önemli olan, Galatasaray'ın kontrollü gücünün her geçen hafta artması…

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