Ali Koç: Programı yapmamaya karar verdik

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada hakem kararları, sarı-lacivertli camianın tepkisini çekmişti. Fenerbahçe yönetimi, maç sonrası TFF, MHK, maçın hakemi Ümit Öztürk ve VAR hakemi Serkan Tokat’ı sert bir dille eleştirmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündem ile ilgili canlı yayında açıklama yapma kararı aldı. Ancak, FBTV’de yapılacak canlı yayın öncesi Suriye’den gelen şehit haberi nedeniyle Ali Koç konuşma yapmama kararı aldı. Kararını canlı yayında açıklayan Ali Koç, önümüzdeki birkaç gün içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve hakem hataları ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Ali Koç, kısa süren canlı yayında “Bugün hafta sonunda oynanan maçtaki hakem kararları ve TFF ile ilgili düşüncelerimizi paylaşacaktık. Camiamızı devletimizle karşı karşıya getirmeye çalışan algı oyunlarını, bunları kimlerin yaptığını anlatacaktık. Taraftarlarımıza da çağrıda bulunacaktık. Ancak İdlib’de 5 kahraman askerimizi şehit verdik. Hareketliliğin devam ettiğini öğrendik. Bu haberi aldıktan sonra programı yapmama kararı aldık. Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin. Önümüzdeki 1-2 gün içinde bu devam edemeyecek ortamla alakalı görüşlerimizi, kimin kime hizmet ettiğini, ön yargılı tavırları size bir bir anlatacağız. Başımız sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.