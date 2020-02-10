BOM 2020 sezonunu açtı!

Takımın yeni sezon hedeflerinin açıklandığı lansmanda, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Borusan Otomotiv Motorsport'un yeni sezonda da gençlere yatırım yaparak Avrupa pistlerinde başarılarını sürmeyi hedeflediğini belirtti. BOM'un bu sene pistlerde İbrahim Okyay, Levent Kocabıyık, Yağız Gedik, Fatih Ayhan ve Cem Bölükbaşı ile yarışacağını belirten Tiftik, geride kalan 12 yıllık süreçte; 4 kıtada, 20 farklı ülkede, 36 farklı pist ve 350'den fazla yarışta mücadele eden, bugüne kadar 13 kez Türkiye Pist Pilotlar Şampiyonluğu ve 4 Takımlar Şampiyonluğu elde eden ayrıca WTCC (Dünya Şampiyonası) takımlar beşinciliği, ETCC (Avrupa Kupası) Pilotlar ikinciliği ve İtalya 3H Endurance Champions Cup Pilotlar Şampiyonluğu gibi sayısız başarıya imza atan BOM'un yine Türk bayrağını uluslararası yarışmalarda gururla dalgalandıracağına inandığını söyledi.

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) ve sosyal sorumluluk bilinci ile oluşturduğu BOM Akademi; Kar ve Buz Sürüş Eğitimi'nin 6'ncısını bu sene de donmuş Çıldır Gölü üzerinde sürdürdü. Benzerleri Kuzey Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen adrenalin dolu etkinliğe bu sene Çıldır Gölü üzerinde BMW ve MINI ile yapılan buz sürüşüne, Sarıkamış'ta Land Rover Experience ile off-road kar sürüşü de eklendi.

BOM KIŞ SÜRÜŞÜ EĞİTİMLERİ NEDİR?

Her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen organizasyonda BOM Akademi eğitmenleri katılımcılara güvenli sürüş eğitiminin yanı sıra eğlenceli ve adrenalin dolu bir deneyim yaşatıyor. Buz kalınlığının günlük olarak elektronik cihazlarla ölçüldüğü pistte katılımcılar BMW otomobillerin yüksek teknolojilerini limitlerine kadar zorlarken aynı zamanda karlı ve buz zeminde lastik, frenleme, vites değiştirme, sürüş çizgisi, yol tutuş dinamikleri ve elektronik destek sistemlerinin işleyişi gibi başlıklarda eğitimler alıyor.

BOM'un şampiyon pilotlarının ve eğitmenlerinin yönetiminde gerçekleştirilen organizasyonda en amatöründen en profesyoneline farklı bilgi ve tecrübe seviyesine sahip pek çok sürücü yer alıyor. Katılım şartı olarak sadece ehliyet sahipliğinin arandığı bu eğitimlerde, sahip oldukları deneyimi adaylara aktaran BOM'un şampiyon yarış pilotları, trafikte çok daha bilinçli sürücülerin yollara çıkmasına katkı sağlıyor.