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Beşiktaş’ın İngilizce hesabından Oscar’lı VAR göndermesi
Beşiktaş

Beşiktaş’ın İngilizce hesabından Oscar’lı VAR göndermesi

Beşiktaş Kulübü'nün İngilizce sosyal medya hesabından, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına Oscar göndermeli bir paylaşım yapıldı.

10 Şubat 2020 14:46

Son dönemde tartışma konusu olan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına Beşiktaş’ta tepki geldi. Beşiktaş’ın İngilizce Twitter sayfası, Oscar göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda “En iyi yardımcı oyuncu, En iyi kurgu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo” ifadeleri kullanılarak “Ve Oscar VAR’a gidiyor” ifadesine yer verildi.

İşte Beşiktaş’ın yaptığı paylaşım:

Son güncelleme 14:46 | 10 Şubat 2020
beşiktaş Oscar VAR
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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