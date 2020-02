Beşiktaş’ın İngilizce hesabından Oscar’lı VAR göndermesi

Son dönemde tartışma konusu olan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına Beşiktaş’ta tepki geldi. Beşiktaş’ın İngilizce Twitter sayfası, Oscar göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda “En iyi yardımcı oyuncu, En iyi kurgu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo” ifadeleri kullanılarak “Ve Oscar VAR’a gidiyor” ifadesine yer verildi.

İşte Beşiktaş’ın yaptığı paylaşım:

▪Best supporting actor ▪Best film editing ▪Best visual effects ▪Best original writing

and #Oscars goes to VAR pic.twitter.com/go8U9aqNEd

— Beşiktaş JK English (@BesiktasEnglish) February 10, 2020