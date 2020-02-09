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Stadyum dışından atılan taş, futbolcuyu yaraladı
Alt Ligler

Stadyum dışından atılan taş, futbolcuyu yaraladı

1911 Çerkezköyspor ile Vizespor arasında oynanan karşılaşma sırasında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından stadyum dışından sahaya atılan taş, futbolculardan Furkan Şerifoğlu´nun başına isabet ederek, yaralanması neden oldu.

9 Şubat 2020 22:23

Tekirdağ’ın´ın Çerkezköy ilçesinde Bölgesel Amatör Lig 1´inci grupta 1911 Çerkezköyspor evinde Vizespor´u konuk etti. İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk devresinin uzatma dakikalarında bir pozisyonda sakatlanan 1911 Çerkezköyspor oyuncusu Furkan Şerifoğlu, saha kenarında iken saha dışından atılan taşla yere yığıldı. Başına isabet eden taşla acı içinde kalan ve kendini yere bırakan Şerifoğlu´na ilk müdahaleyi sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptı.

Tedavisinin ardından Şerifoğlu, karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

Polisin dışarıdan taş atan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürürken, karşılaşmayı 1911 Çerkezköyspor 2-1 kazandı.

Son güncelleme 22:23 | 9 Şubat 2020
çerkezköy vizespor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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