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Son dakika Konyaspor Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı
Süper Lig

Son dakika Konyaspor Aykut Kocaman ile yollarını ayırdı

Son dakika... Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve 21 hafta sadece 4 galibiyet alan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrıldı.

9 Şubat 2020 12:24

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, resmi siteden açıklama yaparak teknik direktör Aykut Kocaman döneminin sona erdiğini bildirdi. Anadolu ekibi son 14 maçta 1 galibiyet alabildi.

Geçen sezonun 13. haftasında yeşil-beyazlıların Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasından sonra takımın başına geçen Aykut Kocaman, sezonu 44 puanla 8. sırada tamamlamıştı. 2018-2019 sezonunda 9 galibiyet alıp sahadan da 17 kez berabere ayrılan Konyaspor’da işler bu sezon iyi gitmedi.

21 haftada 4 galibiyet alıp, 9 kez yenilen Konyaspor 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

“Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman, kulübümüze tarihi başarılar yaşatan ve Konyaspor'umuza büyük katkıları olan duruşu, bilgi/birikimi, karakteriyle Türk Futbolunun önemli isimlerinden biridir.

Konyaspor kulübü ve taraftarı için de ismi her zaman saygıyla yad edilecektir.

Takımımızın bugün geldiği noktada, yönetim kurulumuz ile sayın hocamızın yaptığı görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak, yolların ayrılması hususunda mutabık kalınmıştır.

Değerli hocamıza, teknik ekibine, kulübümüze katkıları ve emeği için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.”

Son güncelleme 12:31 | 9 Şubat 2020
Aykut Kocaman konyaspor süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
20 12 41
2 Sivasspor
20 12 41
3 Alanyaspor
21 11 39
4 Istanbul Basaksehir
20 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
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