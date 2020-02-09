SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akıncı'dan gerilimi tırmandıracak açıklama: 'Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır' siyaseti geçmişte kaldı
Son dakika Göztepe Çaykur Rizespor maçı ertelendi
Süper Lig

Son dakika Göztepe Çaykur Rizespor maçı ertelendi

TFF, Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor arasında Pazartesi günü oynanacak maçın ertelendiğini açıkladı.

9 Şubat 2020 16:49

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe ile Çaykur Rizespor maçının hava şartları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Karadeniz ekibi, olumsuz hava nedeniyle kendilerini İzmir’e taşıyacak uçuşların ertelenmesinden dolayı şehre gidememişti. TFF’nin yaptığı açıklama şöyle;

“Süper Lig’in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir’e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.”

Son güncelleme 17:27 | 9 Şubat 2020
Çaykur Rizespor göztepe süper lig tff Türkiye Futbol Federasyonu
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Fenerbahçe
21 11 38
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kayserispor
Bugün - 13:30
2
-
2
Antalyaspor
Sivasspor
Bugün - 16:00
0
-
0
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR