Son dakika Göztepe Çaykur Rizespor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Göztepe ile Çaykur Rizespor maçının hava şartları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Karadeniz ekibi, olumsuz hava nedeniyle kendilerini İzmir’e taşıyacak uçuşların ertelenmesinden dolayı şehre gidememişti. TFF’nin yaptığı açıklama şöyle;

“Süper Lig’in 21. Haftasında 10 Şubat Pazartesi günü oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor müsabakası, tüm hafta sonu boyunca ülkenin Kuzey ve Doğu bölgelerini etkisi altına alan olumsuz hava şartlarından dolayı Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması, Çaykur Rizespor kafilesinin de İzmir’e ulaşamaması nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmanın oynanacağı tarih Futbol Federasyonu tarafından daha sonra kamuoyuna duyurulacak.”