Sivasspor Medipol Başakşehir maçında yaşanan pozisyon yine tartışma yarattı

Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında çok konuşulan bir pozisyon yaşandı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Yasin Öztekin ceza sahası içinde sağ taraftan ortasını kale sahasına yapmak istedi. Bu sırada araya Medipol Başakşehirli Gael Clichy girdi. Orta şansına izin vermek istemeyen Clichy topun önüne kaydı ve müdahalede bulundu.

Yasin Öztekin, Clichy’nin topu uzun süre eliyle kestiğini belirterek penaltı verilmesi yönünde itirazlarda bulundu. Ancak hakem Halis Özkahya pozisyonun penaltı olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi.

VAR’dan pozisyonla ilgili herhangi bir uyarı yapılmadı ve inceleme tavsiyesi gelmedi. Halis Özkahya’nın devam kararı vermesine Sivassporlu futbolcular ve taraftarlar tepki gösterdi ancak sonuç değişmedi.

Fenerbahçe Alanyaspor maçında çok tartışılan penaltı pozisyonu Fenerbahçe Alanyaspor mücadelesinde çok tartışılan bir penaltı pozisyonu yaşandı. Ceza sahası içinde Jailson`un eline çarpan top sonrası hakem Ümit Öztürk VAR incelemesi yaptı ve beyaz noktayı gösterdi. Cisse`nin penaltı atışı sırasında kaleci Altay`ın çizgi kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle atış tekrar edildi. İlgili Haberi Oku