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Robert Prosinecki: ‘Havlu atmadık, savaşmaya devam edeceğiz’
Süper Lig

Robert Prosinecki: ‘Havlu atmadık, savaşmaya devam edeceğiz’

HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Antalyaspor beraberliği sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Prosinecki, “Havlu atmadık, savaşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

9 Şubat 2020 17:07

HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Antalyaspor beraberliği sonrası basın toplantısında konuştu. Prosinecki, “Çok yoğun ve zor bir maç olacağının farkındaydık. Alt sıralarda oluna bu maçlar zor olur. İki defa öne geçtik. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Kesinlikle kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Takımın gidişi iyi, havlu atmıyoruz. Savaşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki maç yine önemli bir maç. Mesanoviç kötü oynamadı bana kalırsa. Artem konusunda benim kişisel kararım. Yüzde yüzlük bir pozisyon buldu ama atamadı. Maçta çok net fırsatlar yakaladık. Sapunaru ve emre yeni katıldı takıma. Bu kadar kısa sürede adaptasyon oldular. Yeni gelen bir çok oyuncu var. Tam takım olamadık. Kısa sürede çok çalışmamız lazım. Öz güvensizlik de var. Ligin dibinde olmanın oluşturduğu bir öz güvensizlik var. Artem ve Mesanoviç çalışmaya devam edecek. Takımı kurtarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Son güncelleme 17:07 | 9 Şubat 2020
Antalyaspor kayserispor Robert Prosinecki
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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