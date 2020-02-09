Rıdvan Dilmen: Trabzonspor da zor durumda bırakılıyor

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Süper Lig’in 21.haftasında oynanan Kasımpaşa Galatasaray maçının ardından NTV’deki canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki son haftalarda yaşanan gerilime değinen Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dilmen’in açıklamalarından satır başları:

‘BU SÖYLEMLER BARIŞ GETİRMİYOR’

“İki Galatasaray başkanı gördüm. Barış, anne-baba, kardeş… Hoşuma da gitti bu söylemleri, bir yerden barış başlasın. Tabii ki Ali Koç’a cevap verecektir. Gazetecilere ‘Mesleğinizden olacaksınız’ diyor, ‘Ali Koç sürekli TV’de’ diyor. Bu söylemler barış getirmiyor. Aynı şeyi Ali Koç da yapmıştı. Beşiktaş da yaptı. Mustafa Bey’in arşive bakacak olursak birçok kez federasyonla ilgili söylemleri olmuştur. Ülkemizin barışa ihtiyacı var”

‘BİR ŞAMPİYON ÇIKACAK HAYAT DA BİTMEYECEK’

“Trabzonspor ülkemizin güzide kulüplerinden biri. Abdülkadir Ömür’ü 20M€’ya vermediler. Uğurcan’a da Sörloth’a da haksızlık da yapılmaması lazım. Fakat bu dönemde söylenecek her cümle ülkemizi yakınen ilgilendiriyor. Başkanların söylemleri çok önemli. Bir şampiyon çıkacak, hayat da bitmeyecek ve kulüpler de devam edecek. Trabzonspor da aleyhine düdük çalınca, serzeniş olacak. Mustafa Bey de bir gün federasyona çakacak”

‘TRABZONSPOR ZOR DURUMDA BIRAKILIYOR’

“Şu an Trabzonspor da zor durumda bırakılıyor. İşler Trabzonspor’un aleyhine dönebilir. TFF’nin alacağı kararları doğru şekilde alıp, adalet dağıtması lazım. Ben bugüne kadar, bunu görmedim. Vedat Muriqi örneği gibi Fatih Terim sevki gibi… Sevk edilmesi için hiçbir sebep yokken, neden sevk ediyorsun? Zaten ceza da vermediler ama bu sevki açıklasınlar”

‘DEVLETE KARŞI KIPIRDANMALAR VAR’

“Ne oluyor, Galatasaray taraftarını kaşıyor. Fenerbahçe taraftarını sürekli kaşıyor. Limit konusunu bilmiyorum, ekonomist değil. Nihat Bey de zaten ‘Sezon sonu ortaya çıkacak’ diyor. Karşılıklı atışmalar var, ama en tehlikeli cümle şu, gerçekçi ve açık konuşmak gerekirse, devlete karşı kıpırdanmalar var. Mustafa Bey, devlete mesaj mı veriyor? ‘Bak bunlar sizle uğraşıyor’ mu diyorsunuz? Yarın öbür gün aynısı başınıza gelirse ne yapacaksınız?”

‘ATATÜRK DÖNEMİNDE FENERBAHÇE’Yİ KAPATMA KARARI ALMIŞLAR’

“Fenerbahçe’yi 17 kulüp dışında devletle problemli hale getiriyor. Fenerbahçe, devlet, bakan derken ne demek istiyorsun? Kimi dolduruyorsunuz? Fenerbahçe’nin de devlete borcu var. Beşiktaş’ın da var, Galatasaray’ın da var. Bu devlet ne güzel destek veriyor, kullanın. Yalaka mı dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Mustafa Bey’e bir şey demek istemiyorum. Florya ve Riva’yı beceremediniz, size desteklediler. Vefa Küçük Bey de anlattı, Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Fenerbahçe’yi kapatma kararı almışlar, Atatürk’e rağmen. O yaptı demiyorum, tövbe. Arkadaşlar şu an bu iş hassas yerlere gidiyor.”

‘KAOSU ARTTIRIYORSUNUZ’

“Göztepe – Beşiktaş maçında diyelim ki tekrar verdiniz, Beşiktaş da kazandı ve 39 puana ulaştı. Neyi bekliyorsunuz? Kaosu arttırıyorsunuz. Cumhurbaşkanı, kendi yüzlerine söyledi ‘beni uğraştırmayın’ dedi. Tehlikeli şeyler başladı Kadıköy’de. Öyle şeyler diyorsun ki, Ali bey de geçmişe gider, senin söylediklerini karşına koyar. Galatasaray’ın stadının açılışında olanları konuşur. Cumhurbaşkanı orada yuhalandı. Yarın öbür gün hakem hatasından sonra ‘Hakem de insandır’ demeyeceksin”

‘BU KULÜPLER KALICI, SİZLER BİZLER GİDİCİYİZ’

“Ali Bey de dalga geçer gibi konuşmamalı, ne konuştu bilmiyorum da… Bu kulüpler kalıcı, sizler ve bizler gidiciyiz. Ülkenin birçok konuyla uğraşıyor, bir de sizle mi uğraşacak? Limitle ilgili neden Fenerbahçe’yi soruyorsun? Fenerbahçe kaç transfer yapmış, 1! 15 tane yapan var. Fenerbahçe’nin puanının silinmesi gerekiyorsa, sileceksin. Hangi kulübe vermen gerekiyorsa vereceksin. Devlet bankaları ile Fenerbahçe arasındaki problemi kaşıyor”

“Fenerbahçe haksız bir sezon geçiriyor, bunu yorumcu ve Fenerbahçeli olarak görüyorum. Ulaştırma Bakanı’na sitem ettim, yapmamalıydım. Bazı insanlar, ‘Nasılsa bizim patronlar bunları sevmiyor’ diyip gazı bir açıyor… İşte kraldan çok kralcı bunlar”