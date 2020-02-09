Özlenen sinerji

Beşiktaş, yeni dönem sonrası başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Yaşanan değişimi detaylı şekilde incelersek:

1 – Başkan Çebi, taraftar ve camiayla bir türlü bütünleşemeyen Abdullah Avcı'yı gönderip yerine Sergen Yalçın'ı getirerek sezonun en doğru adımını atmış oldu. 20 bin taraftar ile birlikte imza atan Sergen Hoca'ya olan inancın, Beşiktaş'ta değişim ateşini yaktığını dün akşam hep beraber gördük.

2 – Sergen Hoca futbolcularının özelliklerine bakarak, başarılı oldukları en ideal sistem olan 4-2-3-1'i yeniden hayata geçirdi. Takımla fazla oynamadan Şenol Güneş'in başarılı sistemini devam ettiren Sergen Yalçın; doğruyu yapmanın, başarının ilk adımı olduğunu göstermiş oldu. Sistem anlamındaki doğru hamlesinin üzerine oyunu çok iyi okuması, oyuncu değişikliklerinde nokta atışı kararlar vermesi, Beşiktaş'ın başarılı futbolunu ortaya çıkardı. ‘En iyi savunma hücumdur' anlayışı ile Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır hücum futbolunu yeniden hayata geçirmesi, Sergen Yalçın'ın en büyük artısı oldu.

3 – Başkan çok iyi bir karar verdi. İleri uçta yalnız kalan Burak'ın yanında etkisiz olan Ljajic'in yerine Boateng'in transfer edilmesi alkışlanacak bir işti. Bir Talisca etkisi yaratmasa bile Boateng, Beşiktaş'a değer katacağını Gaziantep karşısında gösterdi. İlk maçı olmasına rağmen Burak'ın yanında ikinci bir santrfor olarak yaptığı derin koşular ve kanat ortalarındaki etkili performansı, etkisiz Ljajic'ten sonra Beşiktaşlıları mutlu etti.

4 – Beşiktaş kapanan rakibine karşı kanat organizasyonlarını başarılı şekilde uygulasa bile Gökhan, Diaby ve Caner yine isabet yüzdelerinde istenilen seviyeye ulaşamadı. Stoperlerin arasında kaybolan Burak'ın yanında artık Atiba destekli Boateng'in olacağını düşünürsek güzel günler Beşiktaş'ı bekliyor diyebiliriz.

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